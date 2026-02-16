Lecce batte Cagliari 2-0 e conquista la seconda vittoria consecutiva

– Ilsi impone per 2-0 contro ilall’“Unipol Domus Arena” nella venticinquesima giornata di Serie A, consolidando un momento positivo dopo il successo per 2-1 contro l’Udinese al “Via del Mare”.

Cronaca della partita

Il primo tempo vede diverse occasioni per entrambe le squadre, ma senza gol. Per il Lecce, Sottil e Cheddira vanno vicini alla rete tra il 22’ e il 30’, mentre Pierotti sfiora il gol al 30’. Dall’altra parte, il Cagliari risponde con Zappa e Sulemana, ma senza riuscire a concretizzare.

Nella ripresa, il Lecce alza il ritmo: al 14’ Cheddira e al 16’ Gandelman sfiorano il vantaggio. Il gol arriva al 20’, con Gandelman che realizza di testa su cross di Sottil. Il raddoppio è firmato al 33’ da Ramadani, che conclude di destro su assist di Coulibaly, chiudendo di fatto il match. Il Cagliari tenta la reazione, ma Obert e Trepy sprecano le occasioni più importanti.

La classifica

Con questa vittoria, il Lecce centra il secondo successo consecutivo, ma resta in quartultima posizione a 24 punti, insieme a Cremonese e Genoa. Il Cagliari rimane tredicesimo con 28 punti.

La squadra di Baroni dimostra determinazione e concretezza, fondamentale in un momento delicato della stagione, e guarda con fiducia ai prossimi incontri per cercare la salvezza.