Assalto al portavalori tra Brindisi e Lecce: fissata l’udienza di convalida per due indagati

LECCE – È stata fissata per questa mattina alle 9.30, nel carcere di Lecce, l’udienza di convalida dei fermi di polizia giudiziaria nei confronti di Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, ritenuti componenti del commando che lunedì mattina ha assaltato un portavalori sulla statale tra Brindisi e Lecce. L’udienza sarà presieduta dal gip Tea Verderosa.

I due indagati sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, associazione di stampo mafioso, danneggiamento seguito da incendio, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, tentato omicidio aggravato dai motivi abietti, rapina aggravata, estorsione, porto e detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Iannelli e Russo sarebbero stati fermati dai carabinieri mentre tentavano la fuga a piedi nelle campagne di Squinzano, poco dopo l’assalto armato – poi fallito – al blindato della Battistolli Spa, che trasportava un carico di denaro contante pari a 5.904.436 euro.

All’udienza di convalida saranno presenti il sostituto procuratore di Lecce Alessandro Prontera e i difensori di fiducia dei due indagati. Come previsto dalla legge, la loro eventuale responsabilità penale sarà accertata solo all’esito definitivo del procedimento giudiziario.