Assalto con esplosivo a un bancomat a Troia: è il nono colpo in provincia di Foggia nel 2026

TROIA - Nono assalto dell’anno a un bancomat in provincia di Foggia. La scorsa notte, il colpo è avvenuto a Troia, dove un commando ha preso di mira lo sportello dell’Unicredit situato in corso Regina Margherita, nel cuore del paese.

Tre potenti esplosioni in rapida successione hanno svegliato l’intera comunità dei Monti Dauni. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a portare via la cassaforte del bancomat.

L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.

Si tratta del nono colpo a sportelli bancari con l’uso di esplosivo nella provincia di Foggia dall’inizio dell’anno, confermando un preoccupante aumento di questo tipo di reati sul territorio.

