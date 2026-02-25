Assalto con esplosivo a un bancomat a Troia: è il nono colpo in provincia di Foggia nel 2026

Tre potenti esplosioni in rapida successione hanno svegliato l’intera comunità dei Monti Dauni. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi sarebbero riusciti a portare via la cassaforte del bancomat.

L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.

Si tratta del nono colpo a sportelli bancari con l’uso di esplosivo nella provincia di Foggia dall’inizio dell’anno, confermando un preoccupante aumento di questo tipo di reati sul territorio.