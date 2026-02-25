Bari, sequestrata postazione abusiva di “sgagliozze” nel borgo antico

BARI - I, in collaborazione con la, hanno sequestrato nei giorni scorsi materiale e attrezzature utilizzate per la preparazione di “”, tipico cibo di strada barese, venduto senza alcuna autorizzazione.

Nel vicolo di un angolo del borgo antico era stata allestita una postazione attrezzata priva delle basilari norme igienico-sanitarie. Oltre al sequestro delle attrezzature, le Fiamme Gialle hanno accertato che l’ambulante operava senza registratore di cassa e senza partita IVA, violando le disposizioni fiscali e sanitarie.

L’intervento conferma l’attenzione delle autorità locali nel garantire sicurezza alimentare e rispetto della normativa commerciale nel centro storico di Bari.