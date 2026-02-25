Serie A, infortunio per Omri Gandelman: salterà le prossime due partite del Lecce

- Brutte notizie per ilin Serie A: il centrocampista israelianosi è infortunato durante la partita persa 0-2 contro l’al “Via del Mare” nella ventiseiesima giornata. Al 15’ del secondo tempo, Gandelman ha riportato una tendinopatia al ginocchio destro ed è stato sostituito da Ngom.

Il centrocampista potrebbe saltare le prossime due gare del Lecce: sabato 28 febbraio alle 15 contro il Como al “Sinigaglia” e domenica 8 marzo alle 15 contro la Cremonese al “Via del Mare”. Il suo rientro è previsto, salvo complicazioni, domenica 15 marzo alle 15 contro il Napoli al “Maradona”.

In questo campionato, Gandelman ha già disputato 8 partite con il Lecce. Nel corso della sua carriera ha giocato tra gli altri con KAA Gent, Maccabi Netanya, Hapoel Tel Aviv Under 19, SV Wehen Under 19, Maccabi Tikva e Raanana.

Gandelman ha inoltre collezionato 8 presenze da titolare con la nazionale maggiore di Israele e 15 partite con la nazionale Under 21. Nelle prossime due partite del Lecce, il suo ruolo potrebbe essere coperto da Fofana. L’obiettivo della squadra salentina resta quello di conquistare la salvezza in questo campionato di Serie A.