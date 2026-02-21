Assalto con l’esplosivo a un bancomat nel Foggiano: colpito l’unico sportello di Casalvecchio di Puglia

– Ennesimo assalto notturno a un bancomat in provincia di Foggia. Nel mirino dei banditi è finito lo sportello automatico della, piccolo centro di circa 1.600 abitanti sui

L’esplosione ha provocato danni alla filiale e ha messo fuori uso l’unico sportello automatico presente in paese, con inevitabili disagi e disservizi per i residenti, costretti ora a spostarsi nei comuni vicini per effettuare operazioni bancarie di base.

Non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a portare via il denaro contenuto nel bancomat. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno acquisendo elementi utili per ricostruire la dinamica dell’assalto e individuare i responsabili.