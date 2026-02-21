Lago di Bauxite di Otranto, gli operatori turistici chiedono una gestione pubblica per garantire sicurezza e riapertura regolamentata



Le agenzie turistiche, le associazioni del territorio e gli operatori del settore outdoor e culturale della Puglia esprimono forte preoccupazione per la chiusura del Lago di Bauxite, uno dei luoghi più iconici e rappresentativi della regione.





Meta conosciuta e promossa a livello nazionale e internazionale, il Lago di Bauxite rappresenta una delle immagini simbolo di Otranto e dell’intero Salento. Ogni anno migliaia di visitatori scelgono di raggiungere quest’area per ammirare un paesaggio unico nel suo genere, contribuendo in maniera significativa all’economia locale e all’indotto turistico.





Gli operatori firmatari comprendono le esigenze di sicurezza e di tutela ambientale che hanno determinato la chiusura del sito, ma ritengono urgente individuare una soluzione strutturale che consenta la riapertura regolamentata dell’area, nel rispetto delle normative e della salvaguardia del territorio.





«Il Lago di Bauxite è un bene di interesse collettivo: va protetto, ma deve restare accessibile in modo responsabile», dichiarano i rappresentanti delle realtà firmatarie. «Parliamo di un luogo che è parte integrante dell’identità paesaggistica pugliese e della narrazione turistica che ogni giorno promuoviamo in Italia e all’estero».





Alla luce dei principi sanciti dall’art. 9 della Costituzione, che riconosce la tutela del paesaggio e dell’ambiente come interesse pubblico primario, e delle disposizioni previste dall’art. 42 della Costituzione e dal D.P.R. 327/2001 in materia di espropriazione per pubblico interesse, gli operatori chiedono che venga valutata la possibilità di una gestione pubblica della cava.





L’obiettivo è garantire:

- la messa in sicurezza dell’area;

- la tutela ambientale e paesaggistica;

- un piano di gestione sostenibile con regolamentazione e controllo dei flussi;

- tempi certi di intervento e una comunicazione trasparente.





Le realtà firmatarie auspicano un confronto rapido con le istituzioni competenti – Comune di Otranto, Provincia di Lecce e Regione Puglia – affinché si possa individuare una soluzione concreta nell’interesse del territorio, delle comunità locali e delle generazioni future.





Firmatari (in ordine alfabetico):





