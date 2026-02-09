Assalto a portavalori sulla statale 613 Lecce-Brindisi: mezzo incendiato e sparatoria con i carabinieri

BRINDISI - Momenti di grande tensione sulla statale 613, la superstrada che collega Lecce a Brindisi, in prossimità di Tuturano, dove un furgone portavalori dell’azienda Btv-Battistolli è stato assaltato da un commando armato.

Secondo le prime informazioni, i malviventi avrebbero bloccato la carreggiata posizionando di traverso un veicolo successivamente dato alle fiamme, costringendo così il portavalori a fermarsi. Sul posto sarebbero intervenuti i carabinieri e, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe verificato anche un conflitto a fuoco.

Al momento non è chiaro se i rapinatori siano riusciti a portare via denaro né se vi siano feriti. La zona è stata isolata per consentire le operazioni delle forze dell’ordine e i rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Seguono aggiornamenti.