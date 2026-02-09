Discarica abusiva e roghi di rifiuti: 53enne ai domiciliari nel Barese

BARI - Sono scattati gli arresti domiciliari per un uomo di 53 anni, originario del posto, ritenuto responsabile di gravi reati in materia ambientale. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Compagnia Bari–San Paolo insieme al Gruppo Carabinieri Forestale di Bari – NIPAAF.

L’indagine nasce da un controllo effettuato nel settembre 2025 dai militari della Stazione di Bari Carbonara e dal Gruppo Forestale, che aveva portato al sequestro di una vasta discarica abusiva a cielo aperto estesa per circa 12.500 metri quadrati. Nell’area erano stati accumulati rifiuti di vario genere, tra cui materiali edili e ferrosi, pneumatici, componenti elettrici e meccanici di autovetture, batterie esauste e bombole di gas.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo avrebbe depositato e abbandonato rifiuti speciali, anche pericolosi, e avrebbe smaltito parte del materiale tramite combustione, appiccando diversi roghi all’interno del terreno. Le attività investigative hanno consentito di raccogliere elementi ritenuti sufficienti per l’emissione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Proseguono gli accertamenti per quantificare i danni ambientali e verificare eventuali ulteriori responsabilità.