“Fratelli tutti – insieme con arte”: al Teatro Petruzzelli una serata di solidarietà per i bambini della Terra Santa

BARI - Domenica 15 febbraio, alle ore 20.30, il Teatro Petruzzelli di Bari ospiterà “Fratelli tutti – insieme con arte”, una serata speciale dedicata alla solidarietà e al sostegno dei bambini della Terra Santa, oggi alle prese con una delle emergenze umanitarie più dolorose del nostro tempo.

L’iniziativa nasce dal Commissariato di Terra Santa con il supporto dell’Ufficio Comunicazione e Fundraising della Provincia “San Michele Arcangelo” dei Frati Minori di Puglia e Molise e si propone di trasformare l’arte in un ponte di fraternità e in un gesto concreto di aiuto verso chi vive in condizioni di grande difficoltà.

Lo spettacolo sarà un percorso tra musica, parole, testimonianze e performance artistiche, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e sostenere progetti umanitari destinati ai più piccoli. L’evento vuole ricordare come la bellezza e la dignità della vita siano diritti fondamentali, soprattutto per i bambini.

Sul palco si alterneranno numerosi protagonisti del mondo dello spettacolo italiano che hanno scelto di mettere il proprio talento al servizio della pace e della speranza. Tra gli ospiti annunciati Sergio Rubini, Michele Fazio, Al Bano, Cinzia TH Torrini, Ralph Palka, Maurizio Fabrizio, Katia Astarita, Stefano Di Battista, Niky Nicolai, Violante Placido, Antonio Maggio, Faraualla e Tiziana Schiavarelli. Ad accompagnare gli artisti una band composta da Giuseppe Bassi al contrabbasso, Beppe Brizzi alla batteria, Aldo Bucci alla tromba, Gianfranco Menzella al sax tenore e Gino Palmisano al pianoforte. Attesi anche ospiti a sorpresa. La conduzione della serata sarà affidata ad Antonio Stornaiolo.

L’evento gode del patrocinio dell’Arcidiocesi di Bari-Bitonto, del Comune di Bari, dei Rotary Club metropolitani di Bari e dei Club Inner Wheel di Bari, con Radio Vaticana, Vatican News e Telenorba come media partner.

I biglietti ancora disponibili sono acquistabili sul circuito Viva Ticket e presso il botteghino del Teatro Petruzzelli. Per ulteriori informazioni è possibile consultare la pagina Facebook ufficiale dell’iniziativa.



