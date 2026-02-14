ATP 250 Buenos Aires: Darderi vola al terzo turno, Berrettini eliminato. Avanzano Baez e Ugo Carabelli, bene le coppie argentine nel doppio

Nel secondo turno del torneo ATP 250 di Buenos Aires arrivano risultati importanti sia nel singolare sia nel doppio, con diversi protagonisti sudamericani e alcune sorprese.

Nel tabellone di singolare spicca il successo dell’italiano Luciano Darderi, che supera con autorità il cileno Tomas Barrios Vera con il punteggio di 6-1 6-3, conquistando così l’accesso al terzo turno. Eliminazione invece per Matteo Berrettini, sconfitto 6-4 6-3 dal ceco Vit Kopriva. Avanza anche lo spagnolo Pedro Martinez, che prevale 7-6 6-4 sull’argentino Juan Manuel Cerundolo. Successo per l’idolo di casa Sebastian Baez, vincente 6-4 6-3 contro il peruviano Ignacio Buse, mentre Camilo Ugo Carabelli supera 6-2 7-5 il connazionale Mariano Navone.

Nel torneo di doppio, gli argentini Maximo Gonzalez e Andres Molteni conquistano il pass per il terzo turno grazie al successo per 6-4 6-4 sull’ecuadoriano Gonzalo Escobar e sul messicano Miguel Angel Reyes Varela. Avanzano anche Andrea Collarini e Nicolas Kicker, vittoriosi 6-3 6-4 sui brasiliani Marcelo Demoliner e Fernando Romboli.

Il torneo prosegue quindi con diversi beniamini locali ancora in corsa e con Darderi unico azzurro rimasto nel tabellone di singolare dopo l’uscita di scena di Berrettini.