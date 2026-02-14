Paura ad Adelfia: esplosione di una bombola del gas devasta un’abitazione, due anziani salvati per miracolo

ADELFIA - Attimi di grande tensione ieri sera ad Adelfia, in provincia di Bari, dove un incendio è divampato in un’abitazione di via Maiorano a seguito dell’esplosione di una bombola del gas. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, riusciti a domare le fiamme, insieme al personale del 118 e ai Carabinieri.

Fortunatamente i due anziani che vivevano in casa sono stati tratti in salvo, ma non ce l’ha fatta il loro cane, rimasto intrappolato tra le fiamme.

L’episodio ha riacceso la paura nella comunità locale, arrivando pochi giorni dopo la tragedia di via Oberdan, dove un’altra esplosione di gas aveva causato il crollo di una casa e la morte dei due anziani residenti, Rocco Lotito, 93 anni, e Antonietta Costantino, 91 anni.

Le autorità hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’esplosione di Adelfia, mentre la comunità esprime solidarietà verso i sopravvissuti e ricorda ancora una volta i rischi legati all’uso del gas domestico.