Gandelman lascia il segno: primo gol in Serie A e il Lecce punta sulla sua crescita per la salvezza

Il centrocampista israeliano Omri Gandelman si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel Lecce e ha già trovato la via del gol in questo campionato di Serie A. Il giocatore giallorosso ha infatti realizzato una rete nella vittoria per 2-1 dei salentini contro l’Udinese allo stadio “Via del Mare”, incontro valido per la ventiquattresima giornata.

Finora Gandelman ha disputato sei partite con la maglia del Lecce nel torneo in corso, mostrando segnali di crescita e una progressiva integrazione negli schemi della squadra. Il suo contributo può rivelarsi prezioso nella corsa all’obiettivo stagionale del club, che resta la conquista della salvezza.

La carriera del centrocampista israeliano è iniziata nel settore giovanile del Maccabi Tikva e del Raanana, per poi proseguire con esperienze nelle formazioni Under 19 di Hapoel PT e SV Wehen, oltre che nel Maccabi Netanya Under 19. Successivamente ha vestito la maglia del Maccabi Netanya e del KAA Gent prima dell’approdo in Italia.

A livello internazionale Gandelman vanta anche diverse presenze con la nazionale israeliana, con otto gare disputate con la selezione maggiore e quindici con l’Under 21. Il centrocampista dovrebbe partire titolare anche nella prossima sfida del Lecce, in programma lunedì 16 febbraio alle 20.45 contro il Cagliari all’Unipol Domus Arena, gara valida per la venticinquesima giornata. Un’altra occasione per confermare i progressi e dare un contributo concreto alla missione salvezza dei salentini.