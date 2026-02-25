ATP 250 Santiago del Cile: Pellegrino avanza al secondo turno, risultati primi turni singolare e doppio

Nel primo turno del torneonel singolare, l’italianosupera l’argentinocon il punteggio di 6-2, 2-6, 6-1, qualificandosi per il secondo turno. Pellegrino ha dominato il primo set grazie a un servizio preciso, mentre nel secondo Barrena ha preso il sopravvento con i pallonetti. Nel terzo set, dopo un equilibrio iniziale sull’1-1, l’italiano ha sfruttato il rovescio e i colpi veloci da fondo campo per assicurarsi la vittoria.

Altri risultati del singolare: il tedesco Yannick Hanfmann ha prevalso 6-0, 6-3 sul serbo Dusan Lajovic; l’argentino Francisco Comesana ha battuto 6-4, 2-6, 7-6 lo spagnolo Pedro Martinez; infine, il croato Dino Prizmic ha superato 6-3, 5-7, 6-2 il cileno Nicolas Jarry.

Nel torneo di doppio, al primo turno il belga Sander Gille e l’olandese Sem Verbeek hanno vinto 7-6, 4-6, 10-6 contro il colombiano Nicolas Barrientos e l’americano Emilio Nava. L’uruguayano Ariel Behar e l’australiano Matthew Romios si sono imposti 6-7, 7-6, 10-6 sull’indiano Arjun Kadhe e il giapponese Takeru Yuzuki.

Pellegrino e gli altri protagonisti si preparano ora per il secondo turno, con la competizione che continua a riservare match combattuti e spettacolo sulla terra rossa cilena.