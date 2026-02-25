Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia chiuso dal 17 al 19 marzo per lavori di manutenzione

FOGGIA -comunica che l’aeroportoresterà chiuso al traffico aereo nei giorni 17, 18 e 19 marzo 2026 per interventi di manutenzione della pista, necessari a garantire adeguati livelli di sicurezza operativa.

Durante il periodo di chiusura, tutti i voli da e per Foggia saranno cancellati. I passeggeri sono invitati a contattare la compagnia Aeroitalia per ricevere informazioni su eventuali riprotezioni o soluzioni alternative di viaggio.

Le operazioni aeroportuali riprenderanno regolarmente a partire dal 20 marzo 2026.