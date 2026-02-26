ATP 500 Acapulco: Cobolli e Bellucci agli ottavi, ok Zverev e Tiafoe

- Proseguono i sedicesimi di finale dell’ATP 500 Acapulco, con diversi risultati di rilievo sia nel tabellone di singolare sia in quello di doppio.

Nel singolare avanzano agli ottavi due azzurri. Flavio Cobolli ha superato il messicano Rodrigo Pacheco Mendez con il punteggio di 7-6 7-6 al termine di un match equilibrato deciso da due tie-break. Successo anche per Mattia Bellucci, che ha battuto l’australiano Rinky Hijikata 7-6 6-3 conquistando l’accesso agli ottavi di finale.

Tra gli altri risultati, il francese Terence Atmane ha eliminato il bulgaro Grigor Dimitrov con un netto 6-3 6-3. Vittoria in due set anche per il tedesco Alexander Zverev, che ha sconfitto 6-2 6-4 il francese Corentin Moutet.

Successo per il cinese Wu Yibing, che ha regolato 7-6 7-6 il norvegese Casper Ruud, mentre l’americano Frances Tiafoe ha avuto la meglio sul portoghese Nuno Borges per 6-4 6-4.

Avanza anche il francese Gael Monfils, vittorioso 6-4 7-6 contro il bosniaco Damir Dzumhur. Il ceco Dalibor Svrcina ha superato 6-4 6-1 l’australiano James Duckworth, mentre il giapponese Sho Shimabukuro ha battuto 6-3 6-4 il francese Adrian Mannarino.

Nel torneo di doppio, i francesi Sadio Doumbia e Fabien Reboul hanno sconfitto 6-2 7-6 l’americano Evan King e l’australiano John Peers, qualificandosi per gli ottavi. Successo anche per l’americano Vasil Kirkov e l’olandese Bart Stevens, che hanno prevalso 7-6 5-7 10-6 sul britannico Julian Cash e sull’americano James Tracy.

Il torneo messicano entra così nella fase decisiva con un tabellone che promette ulteriori sfide di alto livello.