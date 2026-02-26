Lecce, Tiago Gabriel diffidato: rischio squalifica contro la Cremonese

- Il US Lecce dovrà prestare particolare attenzione alla situazione disciplinare di Tiago Gabriel. Il difensore portoghese è infatti diffidato e dovrà evitare l’ammonizione nella sfida di sabato 28 febbraio alle ore 15 contro il Como 1907, in programma allo stadio “Sinigaglia” per la ventisettesima giornata di Serie A.

In caso di cartellino giallo, scatterebbe automaticamente la squalifica e il centrale salterebbe la gara di domenica 8 marzo alle ore 15 contro la US Cremonese, prevista al “Via del Mare”.

Tiago Gabriel ha finora disputato 26 partite in questo campionato con la maglia giallorossa, ritagliandosi un ruolo importante nello scacchiere difensivo.

Cresciuto calcisticamente in Portogallo, il difensore ha vestito le maglie dell’Estrela da Amadora e dell’Estrela Amadora Under 23, del Vitória de Setúbal a livello Under 19 e Under 17, oltre a militare nello Sporting CP Under 17, Under 15 e nel settore giovanile del club di Lisbona. Ha inoltre collezionato 4 presenze da titolare con il Portogallo Under-21.

Nel campionato in corso l’obiettivo del Lecce resta la salvezza, traguardo per il quale sarà fondamentale anche la continuità difensiva, a partire proprio dalla disponibilità di Tiago Gabriel nelle prossime decisive giornate.