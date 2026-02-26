Lecce, violenze contro la fidanzata: coinquiline allertano Volanti

LECCE - Il Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, ha adottato tre provvedimenti di ammonimento nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di episodi riconducibili a violenza di genere e violenza domestica.

Il primo intervento ha riguardato un 22enne di Ugento, destinatario dell’ammonimento per violenza privata e gravi minacce nei confronti dell’ex compagna, con comportamenti scaturiti dall’incapacità di accettare la fine della relazione.

Ad Aradeo, invece, il provvedimento è stato adottato d’urgenza nei confronti di un 58enne ritenuto responsabile di gravi episodi di violenza domestica, percosse e atti persecutori ai danni del fratello e dell’anziano padre di 84 anni.

Infine, a Lecce, l’ammonimento ha raggiunto un 19enne residente in provincia di Arezzo, accusato di reiterate condotte violente nei confronti della fidanzata. In questo caso, a richiedere l’intervento immediato delle volanti sono state le coinquiline della giovane.

I provvedimenti rientrano nell’ambito delle misure di prevenzione adottate dalla Questura per contrastare tempestivamente fenomeni di violenza domestica e di genere, con l’obiettivo di tutelare le vittime e prevenire ulteriori escalation di comportamenti aggressivi.