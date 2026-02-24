ATP 500 di Dubai, qualificazioni: Nardi eliminato da Carreño Busta

Nelle qualificazioni del torneo, negli, si ferma il cammino dinel singolare. L’azzurro è stato eliminato al termine di un match molto combattuto dallo spagnolo, che si è imposto con il punteggio di 6-7 6-4 7-6.

Nel primo set Nardi, grazie a un servizio estremamente preciso, è riuscito a prevalere portando a casa il tie-break. Nel secondo parziale la reazione di Carreño Busta è stata netta: lo spagnolo ha preso il controllo dello scambio, facendo largo uso dei pallonetti e pareggiando il conto dei set. Il terzo set è stato caratterizzato da grande equilibrio fino al 6-6, rendendo necessario il tie-break decisivo, nel quale Carreño Busta, con un rovescio solido e colpi rapidi da fondo campo, ha conquistato la vittoria.

Negli altri incontri di qualificazione, il finlandese Otto Virtanen ha superato il tedesco Jan-Lennard Struff per 6-7 6-4 6-4. Successo anche per il francese Quentin Halys, che si è imposto 7-6 7-5 sul kazako Alexander Shevchenko. L’altro francese Giovanni Mpetshi Perricard ha invece battuto il britannico Jan Choinski con il punteggio di 4-6 6-3 7-6.

Nel torneo di doppio, nelle qualificazioni, gli indiani Jeevan Nedunchezhiyan e Ramkumar Ramanathan hanno avuto la meglio sulla coppia polacca formata da Karol Drzewiecki e Piotr Matuszewski, vincendo 6-4 7-6.