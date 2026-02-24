Serie A, infortunio per Kialonda Gaspar: stop di tre giornate per il difensore del Lecce
FRANCESCO LOIACONO - In Serie A si ferma Kialonda Gaspar, difensore angolano del Lecce. Il calciatore ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro al 5’ del primo tempo nella gara persa 0-2 contro l’Inter allo stadio Via del Mare, valida per la ventiseiesima giornata di campionato, ed è stato sostituito da Sebastian Siebert.
In questa stagione Gaspar ha collezionato 22 presenze con la maglia giallorossa. L’infortunio dovrebbe costringerlo a uno stop di circa tre partite: non sarà disponibile sabato 28 febbraio alle 15 contro il Como allo stadio Sinigaglia nella ventisettesima giornata, domenica 8 marzo alle 15 contro la Cremonese al Via del Mare e domenica 15 marzo alle 15 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.
Il rientro del difensore angolano è previsto per domenica 22 marzo alle 15, nella trasferta contro la Roma allo stadio Olimpico.
Nel corso della sua carriera Gaspar ha giocato nell’Estrela Amadora e nel Sagrada Esperança, oltre a essere titolare in 45 partite con la nazionale dell’Angola. Durante la sua assenza, il Lecce dovrebbe affidarsi a Siebert in difesa, mentre l’obiettivo della squadra resta quello di conquistare la salvezza in questo campionato di Serie A.