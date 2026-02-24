Serie A, infortunio per Kialonda Gaspar: stop di tre giornate per il difensore del Lecce

Insi ferma, difensore angolano del. Il calciatore ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro al 5’ del primo tempo nella gara persa 0-2 contro l’allo stadio, valida per la ventiseiesima giornata di campionato, ed è stato sostituito da

In questa stagione Gaspar ha collezionato 22 presenze con la maglia giallorossa. L’infortunio dovrebbe costringerlo a uno stop di circa tre partite: non sarà disponibile sabato 28 febbraio alle 15 contro il Como allo stadio Sinigaglia nella ventisettesima giornata, domenica 8 marzo alle 15 contro la Cremonese al Via del Mare e domenica 15 marzo alle 15 contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona.

Il rientro del difensore angolano è previsto per domenica 22 marzo alle 15, nella trasferta contro la Roma allo stadio Olimpico.

Nel corso della sua carriera Gaspar ha giocato nell’Estrela Amadora e nel Sagrada Esperança, oltre a essere titolare in 45 partite con la nazionale dell’Angola. Durante la sua assenza, il Lecce dovrebbe affidarsi a Siebert in difesa, mentre l’obiettivo della squadra resta quello di conquistare la salvezza in questo campionato di Serie A.