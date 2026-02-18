ATP 500 Doha, risultati del primo turno: Tsitsipas avanti, bene anche Khachanov e Lehecka

Instagram

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno del singolare dell’Qatar ExxonMobil Open a Doha, avanzano diversi protagonisti del circuito.

Il greco Stefanos Tsitsipas supera il tunisino Moez Echargui con il punteggio di 6-4 6-4, qualificandosi per il secondo turno.

Vittoria in tre set per il russo Karen Khachanov, che batte il giapponese Shintaro Mochizuki 6-1 3-6 6-4.

L’ungherese Marton Fucsovics si impone 6-3 6-3 sul libanese Hady Habib, mentre il ceco Jiri Lehecka elimina l’americano Jenson Brooksby con un doppio 6-3.

Successo netto anche per l’altro ungherese Fabian Marozsan, che supera 6-3 6-1 il francese Ugo Humbert.

Il francese Quentin Halys rimonta lo spagnolo Pablo Carreno Busta vincendo 4-6 7-5 6-3.

Il cinese Zhizhen Zhang batte 6-4 6-4 lo spagnolo Roberto Carballes Baena.

Infine, il belga Zizou Bergs ha la meglio sul francese Giovanni Mpetshi Perricard per 6-3 6-7 6-4.

Doppio

Nel torneo di doppio, gli italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori rimontano il ceco Adam Pavlasek e l’australiano John-Patrick Smith imponendosi 4-6 6-3 10-4 e accedendo al secondo turno.

Successo anche per il salvadoregno Marcelo Arevalo e il croato Mate Pavic, che superano i cechi Petr Nouza e Patrik Rikl con un doppio 7-6.