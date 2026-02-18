Ramadani, primo gol stagionale con il Lecce: ora la sfida all’Inter

Il centrocampista albaneseha trovato il suo primo gol in questo campionato di. La rete è arrivata nella vittoria per 2-0 delcontro ilall’, nella 25ª giornata.

In questo torneo Ramadani ha disputato 24 partite con la maglia giallorossa, confermandosi elemento stabile nel centrocampo salentino.

La carriera

Prima dell’approdo in Italia, Ramadani ha vestito le maglie di Aberdeen, MTK Budapest, Vejle BK, FK Partizani, FC Drita, FC Prishtina, FC Ferizaj e Prishtina Under 19. A livello internazionale conta 48 presenze con la nazionale maggiore dell’Albania e 10 con l’Under 21.

Prossimo impegno

Ramadani dovrebbe partire titolare anche sabato 21 febbraio alle 18 al Stadio Via del Mare contro l’Inter, nella 26ª giornata.

L’obiettivo del Lecce resta la salvezza, traguardo da raggiungere attraverso continuità di rendimento e risultati nelle prossime settimane.