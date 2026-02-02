Australian Open femminile, Rybakina regina a Melbourne: battuta Sabalenka in tre set

MELBOURNE – Elena Rybakina conquista il titolo femminile degli Australian Open al termine di una finale combattuta e spettacolare. La tennista kazaka ha superato la numero uno del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-4 dopo 2 ore e 18 minuti di gioco, imponendosi grazie a solidità mentale e grande efficacia da fondo campo.

Nel primo set Rybakina fa la differenza con un servizio preciso e continuo, riuscendo a contenere la potenza della bielorussa e chiudendo 6-4. La reazione di Sabalenka arriva nel secondo parziale, dominato soprattutto grazie all’uso efficace dei pallonetti e a una maggiore aggressività, che le consentono di pareggiare il conto dei set con un netto 6-4.

Il terzo e decisivo set è all’insegna dell’equilibrio fino al 4-4, quando Rybakina alza il livello del proprio tennis: rovesci profondi e colpi rapidi da fondo campo le permettono di strappare il servizio all’avversaria e di chiudere l’incontro, conquistando il trofeo.

Per la kazaka si tratta della ventesima vittoria negli ultimi 21 match disputati nel 2025, a conferma di uno straordinario stato di forma. Attualmente Rybakina occupa il terzo posto del ranking WTA, mentre Sabalenka resta saldamente al comando della classifica mondiale.

I risultati dei doppi

Nel torneo di doppio femminile trionfano la cinese Shuai Zhang e la belga Elise Mertens, vittoriose in finale per 7-6, 6-4 contro la kazaka Anna Danilina e la serba Aleksandra Krunic.

Nel doppio maschile, successo per la coppia formata dall’americano Chris Harrison e dal britannico Neal Skupski, che si impongono anch’essi per 7-6, 6-4 sugli australiani Jason Kubler e Marc Polmans.

Gli Australian Open si chiudono così con una protagonista assoluta nel singolare femminile e con conferme importanti anche nelle competizioni di doppio.