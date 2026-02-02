Serie C, il Foggia cade allo Zaccheria: il Cerignola passa 3-1

FOGGIA – Sconfitta pesante per il Foggia, che allo stadio “Pino Zaccheria” cede 1-3 al Cerignola nella ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Gli ospiti si confermano solidi e cinici, mentre i rossoneri pagano le tante occasioni non sfruttate e restano nelle zone basse della classifica.

Il primo tempo è vivace e ricco di opportunità. Dopo appena due minuti Garofalo va vicino al vantaggio per il Foggia, ma la risposta del Cerignola non tarda ad arrivare: all’8’ Paolucci sfiora la rete, seguito dalle occasioni di D’Orazio e Gambale intorno al quarto d’ora. Al 20’ è Tommasini a sfiorare il gol per i padroni di casa, ma al 36’ sono gli ospiti a sbloccare il risultato: Vitale finalizza con un tocco di destro un preciso passaggio di Parlato per l’1-0 Cerignola. Il Foggia prova a reagire e al 39’ colpisce un palo con Garofalo, mentre allo scadere D’Orazio non sfrutta un’ulteriore chance per gli ospiti.

Nella ripresa il Foggia parte con buone intenzioni, ma al 2’ Cangiano spreca una ghiotta occasione. Al 13’ il Cerignola colpisce ancora: Vitale firma la doppietta con un elegante pallonetto di sinistro, portando i suoi sul 2-0. I rossoneri cercano di rientrare in partita e al 18’ Castorri va vicino al gol, ma al 32’ arriva il colpo del definitivo ko: D’Orazio realizza il 3-0 con un rasoterra di destro. Al 39’ il Foggia trova il gol della bandiera con Castorri, che di sinistro batte il portiere ospite.

Con questo risultato il Foggia resta terzultimo in classifica con 22 punti, mentre il Cerignola sale all’ottavo posto a quota 35. Nel prossimo turno, venticinquesima giornata del girone C, il Cerignola ospiterà la Salernitana venerdì 6 febbraio alle 20.30 al “Monterisi”, mentre il Foggia sarà impegnato sabato 7 febbraio alle 14.30 sul campo della Casertana, allo stadio “Pinto”.