Bari, 20enne ferito a un piede da un colpo di pistola sparato da un’auto in corsa

BARI - Paura questa mattina a Bari, dove un giovane di 20 anni è stato ferito a un piede da un colpo di arma da fuoco esploso da un’auto in corsa contro un gruppo di ragazzi fermo nei pressi di un distributore di carburante.L’episodio è avvenuto intorno alle 4 del mattino in viale delle Regioni. La vittima, priva di precedenti penali, è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici hanno stabilito che le sue condizioni non sono gravi e che la guarigione avverrà in meno di un mese.Sul posto sono intervenuti per primi gli agenti delle Volanti, mentre le indagini sono ora affidate alla Squadra mobile della Questura di Bari. Gli investigatori hanno già ascoltato la vittima e i suoi amici, e stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire elementi utili per ricostruire l’accaduto e identificare i responsabili.La dinamica resta al vaglio degli inquirenti, che non escludono alcuna pista.