Serie B, il Bari perde 2-1 contro il Mantova al “Martelli”

FRANCESCO LOIACONO - Il Bari incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, perdendo 2-1 contro il Mantova nella ventitreesima giornata di Serie B. Dopo il ko per 0-3 contro il Palermo al “San Nicola”, la squadra di casa non riesce a strappare punti nemmeno sul campo del Mantova.La partita inizia con grande intensità. Al 10’ viene annullata una rete a Odenthal per un fallo di De Pieri sul portiere Bardi. Quattro minuti più tardi, al 14’, il Mantova passa in vantaggio: Meroni di testa finalizza un cross di Trimboli. La reazione del Bari è immediata e al 16’ Odenthal pareggia di testa su assist di Verreth.Il Mantova continua a rendersi pericoloso: al 23’ Goncalves sfiora il gol, mentre al 32’ viene annullata una rete a Mensah per un fallo dello stesso Mensah su Odenthal. Al 41’ Castellini calcia di destro su punizione senza inquadrare la porta, e al 45’ Cistana colpisce la traversa con un tiro di sinistro.Nella ripresa il Bari cerca di rimontare, ma i tentativi non trovano fortuna: al 5’ Marras del Mantova sfiora la rete, al 23’ Cuni per poco non segna e al 32’ Mancuso di testa non riesce a finalizzare. La partita si decide al 94’, quando Mancuso firma il gol della vittoria per il Mantova su cross di Radaelli.Con questo risultato, il Bari resta fermo a quota 20 punti e si prepara al prossimo impegno in campionato. Nella ventiquattresima giornata, i biancorossi affronteranno lo Spezia mercoledì 11 febbraio alle 20 al “San Nicola”.