Bari, al Portico dei Pellegrini la presentazione della XII edizione di BTM Italia 2026

BARI - Alla vigilia della XII edizione di2026, martedì 24 febbraio alle ore 20.15 il Portico dei Pellegrini, nel cuore della Città Vecchia di(Largo Abate Elia), ha ospitato un partecipato incontro di presentazione dedicato ai circa 100 buyer nazionali e internazionali attesi al B2B in programma il 25 e 26 febbraio presso la

L’appuntamento ha rappresentato un momento di networking e confronto strategico in vista dell’apertura ufficiale della manifestazione, che dal 25 al 27 febbraio accenderà i riflettori sulla Puglia, ormai consolidata come hub di riferimento per il turismo del Sud Italia.

Ad accogliere gli operatori sono stati i rappresentanti della Regione Puglia, di Pugliapromozione e di BTM Italia, protagonisti di una sinergia istituzionale e organizzativa che, edizione dopo edizione, rafforza il posizionamento competitivo del territorio sui mercati nazionali e internazionali.

Tra gli interventi, quelli di Graziamaria Starace, Assessora al Turismo e alla Promozione della Regione Puglia, Luca Scandale, Commissario di Pugliapromozione, Alfredo de Liguori, Responsabile Marketing di Pugliapromozione, Mary Rossi, Event Manager di BTM Italia, e Nevio D’Arpa, CEO & Founder di BTM Italia.

L’incontro ha offerto ai buyer una panoramica sulle strategie di promozione turistica regionale, sulle opportunità di business e sugli strumenti messi in campo per favorire l’incontro tra domanda e offerta. Un momento chiave che ha anticipato tre giornate dedicate all’innovazione, al networking e allo sviluppo di nuove partnership nel settore travel, confermando il ruolo centrale della Puglia nel panorama turistico nazionale.