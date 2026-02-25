Toritto, torna l’escursione tra i mandorli in fiore: nuovo appuntamento il 1° marzo

TORITTO - Torna l’appuntamento con l’“Escursione tra i mandorli in fiore” a. Dopo il grande successo e l’elevata partecipazione dello scorso 22 febbraio, l’iniziativa viene riproposta per domenica 1° marzo, dalle ore 9.00 alle 12.00.

Un’esperienza all’aria aperta immersi nello spettacolo della fioritura dei mandorli, simbolo identitario del territorio torittese e della sua storica vocazione agricola. L’evento è organizzato dalla Pro Loco Toritto, che accoglierà i partecipanti presso la propria sede alla Stazione FAL di Toritto per il raduno iniziale.

Il programma

La mattinata prenderà il via con l’incontro presso la sede della Pro Loco. Da lì, i partecipanti si sposteranno con mezzi propri verso le aziende agricole aderenti all’iniziativa. In campo si svolgerà una visita guidata tra i mandorleti in fiore, arricchita da attività esperienziali pensate per approfondire il ciclo produttivo della mandorla, il paesaggio rurale e il lavoro che valorizza le eccellenze locali.

A conclusione dell’escursione è previsto un momento conviviale con “Aperimandola”, degustazione di prodotti tipici a km 0, per scoprire e assaporare i sapori autentici del territorio.

Informazioni utili

Quota di partecipazione: 10 euro

Prenotazione obbligatoria

Per informazioni e prenotazioni:

347 3183842

347 3273466

prolocotoritto@libero.it

Un’occasione speciale per chi non ha potuto partecipare al primo appuntamento e per chi desidera vivere – o rivivere – un’esperienza tra natura, tradizioni e gusto nel cuore della campagna torittese.