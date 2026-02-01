Bari, al quartiere San Paolo Festa della Candelora e Mostra dei Presepi nel Giardino di Santa Rita

BARI - Si terrà, a partire dalle, presso “Il Giardino di Santa Rita” in, nel quartiere San Paolo di Bari, lainsieme alla, iniziativa promossa dal

L’evento unirà due appuntamenti simbolici in un’unica serata: la celebrazione della Candelora e l’esposizione dei presepi, allestita proprio nell’ultimo giorno del periodo natalizio, a quaranta giorni dalla nascita di Gesù. La mostra rappresenta un momento di condivisione culturale e religiosa, aperto a tutta la cittadinanza.

Il programma prevede anche una lotteria con numerosi premi per adulti e bambini, momenti di musica e la presenza di un ospite speciale, la cui identità verrà svelata nel corso della serata. All’esterno del Giardino di Santa Rita sarà inoltre possibile partecipare a una degustazione di polizze e frittelle, grazie alla collaborazione con l’Associazione culturale SpaccaBari.

Alle ore 19.00 è in programma la benedizione di 500 candele, momento centrale e particolarmente sentito della Festa della Candelora. Nell’occasione, l’associazione culturale SpaccaBari donerà oltre 50 souvenir ai partecipanti.

Il Comitato Santa Rita ha voluto ringraziare il sindaco di Bari Vito Leccese, la presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, l’associazione SpaccaBari e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, tra cui Biagio Diana, Elisabetta D’Angelo, Tommaso Capriati, Tony Matera, Pino Potenzieri, Sabrina Pedone e Federico Abbaticchio.

L’evento è stato reso possibile anche grazie alla vendita volontaria dei calendari di Santa Rita 2026, ancora disponibili. Chi desidera sostenere le attività del Comitato può farlo tramite donazione all’IBAN:

Comitato Santa Rita – Quartiere San Paolo (Bari)

IBAN: IT47V0760104000001070912660

L’iniziativa è organizzata da Michele Genchi. Per ulteriori informazioni è possibile seguire la pagina Facebook “Comitato S. Rita – Q.re San Paolo Bari”.