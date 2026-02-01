Serie C, girone C – Casarano fermato sull’1-1 dalla Cavese al “Simonetta Lamberti”

- Finisce in parità il match tra Cavese e Casarano, valido per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Al “Simonetta Lamberti” le due squadre si dividono la posta in palio con il risultato di 1-1 al termine di una gara intensa e ricca di occasioni.

Nel primo tempo è la Cavese a rendersi più pericolosa. Al 15’ Orlando va vicino al vantaggio, mentre al 36’ Luciani, sugli sviluppi di un’azione offensiva, colpisce di testa senza però riuscire a schiacciare il pallone in porta.

Nella ripresa il Casarano cresce e al 15’ passa in vantaggio: Chiricò è freddo dal dischetto e realizza il rigore concesso per un fallo di Cionek su Grandolfo. I padroni di casa reagiscono subito e al 22’ Fella sfiora il pareggio. Al 30’ è invece il Casarano a sfiorare il raddoppio con Leonetti, che manca di poco il bersaglio.

La Cavese continua a spingere e al 36’ Ubaldi va a un passo dal gol, trovando però la conclusione fuori misura. Il pareggio arriva al 40’, quando Ubani trova il tocco al volo di destro che batte la difesa rossazzurra e fissa il punteggio sull’1-1.

Nel finale il Casarano resta in dieci uomini per l’espulsione di Grandolfo, ammonito per la seconda volta al 45’. Nei lunghissimi minuti di recupero, al 99’, Yabre ha una buona occasione per regalare la vittoria alla Cavese, ma non riesce a concretizzare.

Con questo risultato il Casarano sale a quota 30 punti, mantenendo il nono posto in classifica, mentre la Cavese resta nelle zone basse con 23 punti, quintultima. Nella venticinquesima giornata del girone C, in programma sabato 7 febbraio, il Casarano tornerà in campo al “Capozza” alle 14.30 contro il Sorrento.