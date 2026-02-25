Bari ospita “Linea Sud”: convegno internazionale sulla fotografia contemporanea del Mezzogiorno
|ph_Raffaela Mariniello
BARI - Il 5 e 6 marzo 2026, Bari sarà al centro del dibattito internazionale sulla fotografia contemporanea con il convegno “Linea Sud: paesaggio fotografico dopo il Duemila”, dedicato alla riscrittura del paesaggio del Mezzogiorno attraverso l’immagine fotografica.
L’appuntamento, a cura della prof.ssa Maria Giovanna Mancini, è sostenuto da Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. Le due giornate di lavori si terranno nell’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo, in via Crisanzio 1, con un punto stampa fissato per il 5 marzo alle ore 9.00.
Gli orari del convegno saranno:
- 5 marzo: 9.00–13.00 / 15.00–17.00
- 6 marzo: 9.00–12.30 / 14.00–20.00
Dopo la call for paper che ha raccolto circa 40 proposte nazionali e internazionali sul tema del paesaggio fotografico del Sud Italia, l’iniziativa entrerà nella fase centrale con dibattiti e confronti tra studiosi, fotografi, curatori e operatori culturali.
Il progetto coinvolge numerosi partner istituzionali e culturali, tra cui il Polo Biblio-Museale Regionale Puglia, CUSTA – Consulta Universitaria di Storia dell’Arte, SISF – Società Italiana per lo Studio della Fotografia, LINEA – Lecce, THE DOCKS – Napoli e DISPACCIO – Napoli.
