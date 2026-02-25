Bari ospita “Linea Sud”: convegno internazionale sulla fotografia contemporanea del Mezzogiorno

ph_Raffaela Mariniello

BARI - Il 5 e 6 marzo 2026,sarà al centro del dibattito internazionale sulla fotografia contemporanea con il convegno, dedicato alla riscrittura del paesaggio del Mezzogiorno attraverso l’immagine fotografica.

L’appuntamento, a cura della prof.ssa Maria Giovanna Mancini, è sostenuto da Strategia Fotografia 2025, promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica. Le due giornate di lavori si terranno nell’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo, in via Crisanzio 1, con un punto stampa fissato per il 5 marzo alle ore 9.00.

Gli orari del convegno saranno:

5 marzo: 9.00–13.00 / 15.00–17.00

6 marzo: 9.00–12.30 / 14.00–20.00



