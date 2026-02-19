Bari: al Teatro Kismet il nuovo spettacolo del duo Rezza Mastrella





BARI - Dopo Hybris, portato in scena nella stagione teatrale 2022.23, Antonio Rezza torna sul palco dell’Opificio delle arti barese con un testo da lui (mai) scritto su habitat di Flavia Mastrella. Lo ritroviamo nei panni di un ammiraglio blu elettrico che tenta di portare in salvo la sua nave, spalleggiato da una frotta che lo stordisce con ossessioni di mercato. “La salvezza di chi ti è vicino non è la via di fuga per chi vive delle proprie idee – raccontano Rezza e Mastrella - In ogni caso nessuno è colpevole, c’è solo un gran divario nello stare al mondo. Tra visioni difformi si consuma l’ennesimo espatrio, che non è la migrazione di un popolo, ma l’allontanamento inesorabile dalla propria volontà. E vissero tutti relitti e portenti”.

Nello spettacolo Antonio Rezza, in scena insieme a Daniele Cavaioli, vive su una nave che diventa un organismo instabile attraversato da logiche di mercato e interessi personali che accecano l’equipaggio. L’ammutinamento non produce però una divisione netta tra colpevoli e innocenti: la scena mette in crisi l’idea stessa di responsabilità individuale, restituendo un mondo in cui la volontà si allontana progressivamente da chi dovrebbe esercitarla. L’habitat ideato da Flavia Mastrella è parte integrante del dispositivo scenico. Non è un fondale, ma un corpo architettonico che condiziona il movimento e la parola, trasformando lo spazio in una macchina di sollecitazioni visive e percettive.

I biglietti della Stagione 2026 partono da un prezzo di 15 euro, disponibili al botteghino del teatro in strada San Giorgio martire 22f, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Sono previsti oltre all’abbonamento BOT per tutti gli spettacoli anche mini abbonamenti per otto ingressi. Per informazioni: 335 805 22 11, botteghino@teatrokismet.it.

La Stagione teatrale Rinascenza al Kismet, con la direzione artistica di Teresa Ludovico e Gianni Forte, è organizzata da Teatri di Bari con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Bari.