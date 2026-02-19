Foggia, centonove/novantasei presenta la “Mappa della solidarietà” e il libro "Coppi Ultimo"





FOGGIA - Una “Mappa della solidarietà della città di Foggia” per guidare chi si trova in situazioni di fragilità ed emarginazione sociale tra i servizi essenziali presenti nel capoluogo Dauno. Giunta alla nona edizione e realizzata dal Csv Foggia, con il sostegno della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la “Mappa” rappresenta uno strumento, accessibile e tascabile, con informazioni utili per poveri, persone senza dimora, migranti che necessitano di orientamento. Sarà proprio la presentazione della “Mappa della Solidarietà” al centro dell’incontro nell’ambito dei tradizionali “Venerdì in Bottega” in programma a Foggia venerdì 20 febbraio 2026, alle ore 18.30, nella bottega-cucina “centonove/novantasei”, allo Slow Park in viale Manfredi. Un avamposto di cultura e sapori che sin dal nome vuole raccontare l’efficacia della legge 109/96, la normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo pubblico e sociale.

Saranno presenti: Roberto Lavanna, direttore del Csv Foggia; Filippo Santigliano, presidente della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia; Anna Rita Zichella, presidente del consorzio Oltre. All’incontro parteciperanno i referenti di alcune realtà di volontariato e del Terzo settore che si occupano di accoglienza indicate nella Mappa. Tra queste, la cooperativa Medtraining impegnata nei progetti antitratta e di orientamento legale con i contatti dello Sportello 108, l’associazione Fratelli della Stazione che si occupa di assistenza alle persone senza dimora. Un’occasione, quindi, per ribadire l’importanza e l’efficacia di questo strumento di orientamento e allo stesso tempo condividere esperienze di assistenza, accoglienza, inclusione.

La nuova edizione della “Mappa” è tradotta in cinque lingue: ucraino, inglese, francese, rumeno e arabo. I servizi sono suddivisi in dodici macroaree di riferimento: curarsi, lavarsi, mangiare, vestiario, dormire, orientamento legale, enti e istituzioni, alfabetizzazione, centro diurno, luoghi di culto, i servizi del Comune di Foggia, i bagni pubblici. Tra gli appuntamenti del fine settimana anche la presentazione del libro “Coppi Ultimo” (edizioni 66thand2nd) di Marco Pastonesi in programma sabato 21 febbraio, alle ore 19.00 sempre negli spazi di “centonove/novantasei” allo Slow Park. L’evento è organizzato in collaborazione con la libreria Velasquez e Nuovo Centro Culturale “Giulio Regeni”. Sarà presente l’autore. Modera: Giovanni Dello Iacovo, giornalista. Gli incontri accolti negli spazi di “centonove/novantasei” hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, capire che l’inclusione sociale di chi vive in fragilità passa anche attraverso il lavoro, le relazioni, le possibilità. Al termine degli appuntamenti ci sarà la degustazione dei prodotti della bottega-cucina.