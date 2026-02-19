Ferrotramviaria: sospesa la circolazione Terlizzi-Andria per guasto elettrico

Pubblicato:


BARI - Ferrotramviaria S.p.A. comunica che la circolazione ferroviaria sulla tratta Terlizzi – Andria è temporaneamente sospesa a causa di un guasto alla fornitura elettrica Enel che alimenta l’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Ruvo.

Il malfunzionamento ha provocato la disconnessione degli impianti di gestione e controllo della circolazione a Ruvo, Corato e Andria Sud, rendendo necessario il blocco della linea per motivi di sicurezza.

Per garantire la continuità del servizio, sono stati attivati autobus sostitutivi lungo il tratto interessato.

Ferrotramviaria invita i viaggiatori a consultare i canali ufficiali per aggiornamenti in tempo reale.

Tags:

Ti potrebbero interessare

Visualizza tutti
Nuova Vecchia
Condividi con altre app
Copia Link del post