Bari, al via domani i lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi nel Municipio I

BARI – Partono domani, martedì 17 febbraio, i lavori di manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta nel, primo dei cinque Municipi interessati dal programma approvato dalla giunta comunale per le annualità 2024–2025, con indirizzi programmatici estesi al 2026.

L’assessore alla Cura del Territorio ha effettuato oggi un sopralluogo tecnico per verificare lo stato dei luoghi e predisporre l’avvio dei cantieri. Il piano operativo rientra in un accordo quadro triennale tra assessorato, Municipi e strutture tecniche comunali, con un quadro economico complessivo di 7 milioni 350 mila euro destinati a interventi di manutenzione su tutto il territorio cittadino. Nel dettaglio, il Municipio I riceverà circa 1 milione 970 mila euro, mentre il Municipio II avrà 1 milione 870 mila euro e i Municipi III, IV e V 1 milione 170 mila euro ciascuno.

I lavori interesseranno strade e aree specifiche, tra cui:

Area adiacente al Parco Maugeri (delimitata da via Francesco Zampari, corso G. Mazzini, via A. Garibaldi e il Parco Maugeri)

Via San Giorgio (dall’incrocio con la Strada detta della Marina fino a via Michelangelo Interesse, compreso l’incrocio)

Strada Pantaleo (tra via Alfredo Giovine e il civico 15)

Via Giustina Rocca (tra viale Archimede e via Giorgio La Pira)

Viale Archimede (traverse e aree di parcheggio prospicienti)

Via Appulo Guglielmo (tutte le traverse e aree di parcheggio prospicienti)



