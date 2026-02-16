Tragedia a Palazzago: muore a 18 anni il giovane ciclista Francesco Mazzoleni

PALAZZAGO – La comunità di Palazzago piange Francesco Mazzoleni, giovane promessa del ciclismo lombardo, morto domenica pomeriggio in un tragico incidente stradale a soli 18 anni. Il ragazzo, residente a Gromlongo, frazione del comune bergamasco, correva quest’anno per il GoodShop Team di Reano nella categoria Under 23, dopo aver militato nel 2024 e 2025 nel Travel & Service Cycling Team di Grumello del Monte.

L’incidente si è verificato intorno alle 14.30 lungo la Strada provinciale 175, all’incrocio con Via Capretti a Barzana, durante un allenamento in bici insieme a un amico. Francesco è stato travolto da una Ford Focus condotta da un 30enne, rimasto illeso. Il giovane ciclista è stato sbalzato per diversi metri dalla bicicletta, spezzata in due dall’impatto, e non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento tempestivo dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore.

Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio; la salma è stata ricomposta e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha già dato il nulla osta alla sepoltura.

Il cordoglio è unanime. Il Comune di Palazzago ha ricordato il giovane: “Oggi la comunità piange un suo giovanissimo concittadino, Francesco Mazzoleni, che ha perso la vita a soli 18 anni, proprio mentre praticava la sua più grande passione. Riposa in pace Francesco: una preghiera e un abbraccio ai familiari”. Il GoodShop Team ha aggiunto: “È una domenica triste per noi: il nostro Francesco ci ha lasciato troppo presto. Ci stringiamo in un doloroso silenzio attorno alla famiglia. Porteremo sempre con noi il tuo sorriso e la tua grinta. Sei e resterai sempre un nostro Orange”.

Anche il Comitato ciclismo Lombardia, a nome del presidente Stefano Pedrinazzi, ha espresso vicinanza alla famiglia, agli amici e ai team nei quali Francesco ha militato, definendo il dolore “devastante e impossibile da accettare”.

La Procura di Bergamo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale: le indagini sono affidate alla Polstrada, che ha già posto sotto sequestro i mezzi coinvolti nell’incidente.