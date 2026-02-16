Un biscegliese protagonista a Milano-Cortina 2026: Pino Catino esempio di passione e crescita professionale



“La presenza di un associato Confcommercio a Milano-Cortina 2026 non è solo motivo di orgoglio per Bisceglie, ma è il segno concreto che, quando il sistema funziona e cammina unito, i risultati arrivano – conclude Leo Carriera –. A Pino Catino va il nostro plauso per aver rappresentato con professionalità e stile il territorio e la categoria. A Confbeauty il merito di continuare a costruire un sistema coeso, capace di offrire opportunità reali e visibilità nazionale ai propri associati”.



MILANO-CORTINA - Un po’ di Bisceglie nella serata inaugurale delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 dello scorso 6 febbraio: Pino Catino, presidente dell’Associazione Parrucchieri di Bisceglie, ha preso parte a un evento di caratura mondiale portando competenza, professionalità e passione.“Un’esperienza intensa, vissuta a stretto contatto con nomi noti a livello internazionale, in un contesto organizzativo di altissimo livello e sotto la diligente guida di Michele Di Bisceglie. Momenti di confronto, lavoro e crescita che testimoniano come anche le professionalità del nostro territorio siano pienamente all’altezza dei grandi palcoscenici internazionali”, sostiene Leo Carriera, presidente Confcommercio Bisceglie.“Ma questo risultato non è solo individuale. È il frutto di un percorso condiviso – precisa Carriera –. All’interno di Confcommercio, e in particolare di Confbeauty, si rafforza ogni giorno la consapevolezza che fare squadra è la vera chiave del successo. La partecipazione di Pino Catino a un evento così prestigioso dimostra quanto sia importante lavorare in rete, valorizzare le competenze, sostenersi reciprocamente e creare opportunità di crescita professionale per l’intero comparto”.Confbeauty rappresenta infatti proprio questo: una comunità di imprenditori e professionisti che credono nella formazione continua, nella rappresentanza forte e nella collaborazione come leva strategica.