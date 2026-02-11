Bari, al via la riqualificazione del parcheggio adiacente al Parco Maugeri

BARI – Partiranno la prossima settimana i lavori di riqualificazione del parcheggio adiacente al Parco Maugeri, nel quartiere Libertà. L’intervento rientra nel primo contratto attuativo dell’accordo quadro triennale 2024-2026 per la manutenzione straordinaria di strade, marciapiedi e aree di sosta.

La zona, da tempo segnalata dai residenti per le condizioni critiche, sarà oggetto di un completo rifacimento della pavimentazione con asfalto drenante e del posizionamento di nuova segnaletica verticale e orizzontale. L’area parcheggio offrirà circa un centinaio di posti auto complessivi.

“Come promesso ai cittadini – commenta l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi – partirà finalmente la riqualificazione di questo parcheggio. Oggi sono stati posizionati i cartelli di segnalazione dei lavori, che prenderanno il via lunedì 16 febbraio, dopo una pulizia straordinaria dell’area da parte di Amiu, necessaria a rimuovere rifiuti accumulati nel tempo. Contiamo di completare l’intervento entro i primi giorni di marzo, restituendo ai residenti uno spazio di sosta funzionale e sicuro”.

Il progetto rientra in un più ampio piano di manutenzione straordinaria sul territorio cittadino, che prevede un investimento complessivo di 7,35 milioni di euro. Di questi, circa 1,97 milioni saranno destinati al Municipio I, 1,87 milioni al Municipio II, e 1,17 milioni ciascuno ai Municipi III, IV e V, per interventi su strade, marciapiedi e aree di sosta.