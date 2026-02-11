Rottamazione-quinquies, Pagliaro e Gatta invitano la Regione Puglia ad aderire

BARI – Il presidente del Gruppo e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro e Nicola Gatta, chiedono alla Regione Puglia di aderire alla, misura introdotta dal Governo Meloni nella Legge di Bilancio 2026, che consente di recuperare crediti non riscossi senza gravare ulteriormente su cittadini e imprese.

“È un’occasione concreta per risolvere contenziosi, risanare le informazioni tributarie e trasformare crediti inesigibili in incassi certi per le comunità – spiegano Pagliaro e Gatta –. La Rottamazione-quinquies alleggerisce il peso delle sanzioni e degli interessi, favorendo la regolarizzazione dei contribuenti in difficoltà, comprese le piccole e medie imprese, senza penalizzare chi già affronta difficoltà economiche”.

I due esponenti di Fratelli d’Italia ricordano che la Regione avrà tempo fino ad aprile per comunicare l’eventuale adesione e predisporre i regolamenti necessari. “È importante avviare rapidamente un dibattito concreto – aggiungono – per consentire a migliaia di cittadini e imprese pugliesi di beneficiare di questa misura, considerata una vera boccata d’ossigeno per le comunità locali”.