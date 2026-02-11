Rottamazione-quinquies, Pagliaro e Gatta invitano la Regione Puglia ad aderire
BARI – Il presidente del Gruppo e il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro e Nicola Gatta, chiedono alla Regione Puglia di aderire alla Rottamazione-quinquies, misura introdotta dal Governo Meloni nella Legge di Bilancio 2026, che consente di recuperare crediti non riscossi senza gravare ulteriormente su cittadini e imprese.
“È un’occasione concreta per risolvere contenziosi, risanare le informazioni tributarie e trasformare crediti inesigibili in incassi certi per le comunità – spiegano Pagliaro e Gatta –. La Rottamazione-quinquies alleggerisce il peso delle sanzioni e degli interessi, favorendo la regolarizzazione dei contribuenti in difficoltà, comprese le piccole e medie imprese, senza penalizzare chi già affronta difficoltà economiche”.
I due esponenti di Fratelli d’Italia ricordano che la Regione avrà tempo fino ad aprile per comunicare l’eventuale adesione e predisporre i regolamenti necessari. “È importante avviare rapidamente un dibattito concreto – aggiungono – per consentire a migliaia di cittadini e imprese pugliesi di beneficiare di questa misura, considerata una vera boccata d’ossigeno per le comunità locali”.