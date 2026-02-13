Bari, al via la riqualificazione di via Postiglione e via Amendola: cantiere su piazzale Locchi

BARI - Partiranno nei prossimi giorni a Bari i lavori di riqualificazione di via Postiglione e via Amendola, con l’allestimento dell’area di cantiere su piazzale Vittorio Locchi. A comunicarlo è l’assessore comunale alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi, che ha illustrato gli interventi destinati a trasformare il quartiere San Pasquale con nuovi spazi verdi, percorsi accessibili e infrastrutture per la mobilità sostenibile.

Il progetto è suddiviso in due stralci per un valore complessivo superiore ai 4,5 milioni di euro, finanziati attraverso risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dei Piani urbani integrati. La prima fase interesserà proprio piazzale Locchi, dove l’impresa incaricata provvederà a installare la segnaletica e ad avviare le attività preliminari. Fino al 30 giugno 2026 sarà in vigore il divieto di sosta su piazzale Vittorio Locchi e sul tratto di viale Antonio Meucci compreso tra via Re David e viale Unità d’Italia, con restringimenti della carreggiata.

Secondo l’amministrazione comunale l’intervento punta a ridisegnare uno dei nodi più frequentati tra il Campus universitario e il centro cittadino. Via Postiglione e via Amendola saranno rinnovate con piste ciclabili, nuovi marciapiedi, rampe per persone con disabilità, percorsi tattili Loges e una maggiore presenza di alberature. Prevista anche l’introduzione di zone a velocità ridotta e la sostituzione dell’illuminazione pubblica.

Il progetto prevede inoltre la completa trasformazione di piazzale Locchi, con aree verdi attrezzate, panchine, giochi per bambini, una fontana e uno spazio dedicato agli animali. Saranno regolamentati i parcheggi e realizzati nuovi stalli per auto e moto, con interventi studiati – spiegano dal Comune – per mantenere il maggior numero possibile di posti auto rispetto al progetto originario.

Per via Postiglione è programmata la riqualificazione di oltre 650 metri di strada, con nuove alberature e la creazione di una “zona 30” tra via Re David e viale Unità d’Italia. Su via Amendola, invece, i lavori completeranno il ridisegno dell’asse viario tra la rotatoria di viale Einaudi e via Postiglione, con nuova pavimentazione, marciapiedi rinnovati e prosecuzione della pista ciclabile già esistente.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è quello di migliorare la vivibilità del quartiere e rafforzare il collegamento tra le principali direttrici urbane, creando spazi pubblici più accessibili e sostenibili nel cuore della città.