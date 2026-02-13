Brindisi, crolla parte di una parete in una casa popolare: ferito un uomo, famiglia evacuata

BRINDISI - Paura poco fa a Brindisi, dove parte di una parete è crollata all’interno di un appartamento di edilizia popolare abitato da una famiglia composta da sette persone: padre, madre e cinque figli di età compresa tra i 3 e i 23 anni.

Al momento del cedimento nell’abitazione si trovavano i genitori con uno dei figli. Il crollo ha provocato il ferimento del padre, 47 anni, soccorso e trasferito in ospedale: secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area e verificare la stabilità della struttura. L’appartamento è stato dichiarato inagibile e il Comune si starebbe già attivando per garantire alla famiglia una sistemazione alternativa.

Accertamenti in corso per chiarire le cause del cedimento.