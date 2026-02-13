Bari: ampliata la possibilità di prenotare la sostituzione delle carte d’identità cartacee

BARI – Prosegue l’attività di sostituzione delle carte d’identità cartacee con le carte d’identità elettroniche (CIE), in vista della scadenza dei documenti cartacei a partire dal 3 agosto 2026.

Per agevolare i cittadini interessati, oltre allo sportello già attivo presso la sede centrale della ripartizione Servizi Demografici di largo Fraccacreta, a partire dal 2 marzo verranno attivati sportelli aggiuntivi presso le delegazioni di Oriente e Carbonara, nelle fasce orarie 9.00-13.00.

Rimangono confermate le aperture straordinarie: il martedì pomeriggio presso la sede centrale e la delegazione Oriente e il giovedì pomeriggio presso la delegazione Carbonara.

La prenotazione degli appuntamenti può essere effettuata recandosi presso le sedi dell’Ufficio relazioni con il pubblico (URP) di via Roberto da Bari, via Trevisani, corso Vittorio Veneto, Palese, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi e Santo Spirito, oppure contattando l’URP al numero 5772390 dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.

“Invitiamo i cittadini ancora in possesso della carta d’identità cartacea a procedere per tempo alla sostituzione – sottolinea la vicesindaca e assessora ai Demografici, Giovanna Iacovone –. L’amministrazione comunale sta ampliando il numero delle sedi disponibili per rendere il servizio più accessibile e vicino alle esigenze delle persone, evitando affollamenti negli ultimi mesi e consentendo di usufruire del servizio con maggiore comodità”.

L’ampliamento delle sedi rientra nelle iniziative messe in campo dal Comune per rendere più agevole e accessibile la sostituzione delle carte d’identità.