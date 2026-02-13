Bari: CasaPound commenta la condanna per manifestazione fascista

BARI – Dopo la sentenza del Tribunale di Bari che ha condannato 12 militanti diper manifestazione fascista, con la privazione dei diritti politici per cinque anni, arriva il commento del portavoce del movimento,

“Sulla sentenza di Bari abbiamo letto molte letture sbagliate. Siamo ancora al primo grado di giudizio e attendiamo di leggere le motivazioni, ma non possiamo negare che nei nostri confronti è stata fatta una provocazione”, ha dichiarato Marsella.

Riguardo alla rissa avvenuta durante l’episodio, Marsella ha aggiunto: “Non neghiamo quanto avvenuto, è avvenuta una rissa, ma dovrebbero spiegarci perché è stato consentito ad un corteo di arrivare proprio davanti alla nostra sede di Bari. Non ci siamo mai nascosti su ciò che siamo e parliamo di un fatto di diversi anni fa”.

La vicenda si colloca nell’ambito di manifestazioni risalenti a diversi anni fa e sarà il procedimento d’appello a chiarire definitivamente le responsabilità dei condannati.