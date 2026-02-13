Olimpiadi: Michela Moioli conquista il bronzo nello snowboard cross femminile

MilanoCortina2026

MILANO-CORTINA – Una prova di forza, coraggio e determinazione. Michela Moioli torna a casa con lanello snowboard cross femminile, conquistando il bronzo alle spalle dell’australiana Baff e della ceca Adamczykova.

La gara arriva dopo giorni di tensione e preoccupazione: mercoledì, durante una sessione di allenamento, Moioli era scivolata a causa di un errore di un’altra atleta e nell’impatto aveva riportato un trauma facciale. Trasportata in ospedale per accertamenti – radiografia, ecografia e tac – tutti gli esami hanno dato esito negativo, permettendole di riposare e prepararsi alla competizione.

Nonostante il mento graffiato e qualche acciacco, Moioli ha affrontato le qualificazioni con grinta, mostrando la sua consueta determinazione. Durante i quarti, le semifinali e la finale, l’azzurra ha compiuto rimonte spettacolari, recuperando terreno dopo ritardi iniziali. In finale, ha chiuso al terzo posto, aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

“Va bene così”, ha commentato Moioli dopo la gara, abbracciando le compagne e salutando il pubblico con le mani alzate. Un giorno memorabile per la snowboarder italiana, che a 30 anni conferma ancora una volta la sua leadership nel mondo dello snowboard cross.

Con questo bronzo, Moioli arricchisce il suo palmarès: oro a PyeongChang 2018, argento a squadre a Pechino 2022, titolo mondiale a Engadina 2025 e tre Coppe del Mondo vinte nel 2016, 2018 e 2020. La più grande snowboarder italiana continua a scrivere la storia dello sport azzurro.