Bari, Assemblea Annuale AIDIT Federturismo Confindustria: focus su turismo organizzato e nuove proposte fiscali
BARI – Si è svolta a Bari, nell’ambito della fiera BTM – Business Tourism Management, l’Assemblea annuale di AIDIT Federturismo Confindustria, l’associazione che rappresenta le imprese del turismo organizzato. L’incontro ha registrato una crescita significativa della rappresentanza delle imprese aderenti e ha rafforzato il ruolo dell’associazione nel confronto con le istituzioni sulle politiche del settore.
Il Presidente nazionale Domenico Pellegrino ha evidenziato come AIDIT abbia esteso la propria presenza su tutto il territorio nazionale, confermandosi interlocutore qualificato delle agenzie di viaggio e dei tour operator. Pellegrino ha inoltre illustrato le attività svolte nel 2025 e nei primi mesi del 2026, caratterizzate da un intenso dialogo con il Ministero del Turismo e altre associazioni di categoria, finalizzato allo sviluppo normativo, economico e competitivo del settore.
Proposta di detrazione Irpef per le Vacanze Benessere
Tra i temi principali dell’Assemblea, particolare attenzione è stata dedicata alla proposta di detrazione Irpef per le Vacanze Benessere, pensata come misura di prevenzione sociale, sostegno alla domanda interna e contrasto all’economia sommersa. L’iniziativa prevede:
- tetto massimo di spesa detraibile;
- totale tracciabilità dei pagamenti;
- fatturazione elettronica obbligatoria;
- accesso esclusivo tramite operatori certificati;
- fase sperimentale di 18 mesi con monitoraggio economico e fiscale.
Riconoscimento dell’attività outgoing
L’Assemblea ha inoltre sottolineato l’importanza di valorizzare l’attività di outgoing, cioè la vendita di viaggi agli italiani da parte delle agenzie e dei tour operator. Questa attività contribuisce significativamente al PIL, genera occupazione, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, e merita quindi maggiore riconoscimento economico e normativo.
È stato inoltre apprezzato il progetto del Ministero del Turismo per la creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator, strumento utile a identificare le imprese regolari, garantire trasparenza per i consumatori e contrastare l’abusivismo.
«Il turismo organizzato è un asset strategico per l’economia nazionale e per la tutela del consumatore – ha commentato Pellegrino –. La crescita di AIDIT conferma la volontà delle imprese di essere protagoniste di una fase di evoluzione del settore, contribuendo con proposte concrete e sostenibili al confronto con le istituzioni. Il nostro obiettivo è promuovere un mercato più trasparente, qualificato e orientato alla crescita».
AIDIT – Associazione Italiana Distribuzione Turistica aderisce a Federturismo Confindustria e rappresenta le imprese della distribuzione turistica organizzata, promuovendone sviluppo, qualificazione professionale e dialogo con le istituzioni.