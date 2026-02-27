Bari, Assemblea Annuale AIDIT Federturismo Confindustria: focus su turismo organizzato e nuove proposte fiscali

Riconoscimento dell’attività outgoing

L’Assemblea ha inoltre sottolineato l’importanza di valorizzare l’attività di outgoing, cioè la vendita di viaggi agli italiani da parte delle agenzie e dei tour operator. Questa attività contribuisce significativamente al PIL, genera occupazione, gettito fiscale e sviluppo della filiera dei servizi turistici, e merita quindi maggiore riconoscimento economico e normativo.

È stato inoltre apprezzato il progetto del Ministero del Turismo per la creazione di un database nazionale delle agenzie di viaggio e dei tour operator, strumento utile a identificare le imprese regolari, garantire trasparenza per i consumatori e contrastare l’abusivismo.

«Il turismo organizzato è un asset strategico per l’economia nazionale e per la tutela del consumatore – ha commentato Pellegrino –. La crescita di AIDIT conferma la volontà delle imprese di essere protagoniste di una fase di evoluzione del settore, contribuendo con proposte concrete e sostenibili al confronto con le istituzioni. Il nostro obiettivo è promuovere un mercato più trasparente, qualificato e orientato alla crescita».

AIDIT – Associazione Italiana Distribuzione Turistica aderisce a Federturismo Confindustria e rappresenta le imprese della distribuzione turistica organizzata, promuovendone sviluppo, qualificazione professionale e dialogo con le istituzioni.