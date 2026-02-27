Bisceglie, Comune e Confcommercio fanno chiarezza sulle regole per eventi e pubblico spettacolo

BISCEGLIE – Fare chiarezza sulle normative relative ale agli adempimenti per organizzare eventi musicali e di intrattenimento nei locali pubblici: è questo l’obiettivo dell’incontro svoltosi nella Sala Consiliare del Comune di Bisceglie, promosso dae accolto dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa nasce dall’esigenza degli operatori del settore di conoscere con precisione il quadro normativo, anche alla luce della circolare del Ministero dell’Interno del 15 gennaio 2026, che ha fornito indicazioni aggiornate su autorizzazioni e prevenzione incendi.

All’incontro hanno partecipato il Sindaco Angelantonio Angarano, il presidente di Confcommercio Leo Carriera, gli assessori Onofrio Musco (Attività produttive) e Maurizio Di Pinto (Turismo), il Vice Sindaco Angelo Consiglio, i dirigenti SUAP Michele Cirrottola e Maurizio Ciccolella, il Comandante della Polizia Locale Michele Dell’Olio e numerosi titolari di locali interessati.

Durante la riunione sono stati illustrati dettagliatamente gli iter autorizzativi in base alla capienza, gli obblighi di sicurezza, i controlli in corso e le procedure da seguire per operare nel rispetto delle regole. Particolarmente significativo il contributo tecnico dell’Ing. Ciccolella, che ha spiegato i passaggi procedurali per verificare i requisiti dei locali e prevenire situazioni critiche.

Il Sindaco Angarano ha sottolineato l’importanza del dialogo tra istituzioni e imprese, definendolo «la via maestra per affrontare difficoltà e risolvere problematiche in tempi rapidi, nel rispetto della normativa». L’Assessore Musco ha confermato la disponibilità del SUAP e degli uffici comunali a supportare gli operatori commerciali e le associazioni di categoria.

Leo Carriera, presidente di Confcommercio Bisceglie, ha dichiarato: «Regole chiare e interpretazioni univoche consentono agli imprenditori di operare con consapevolezza. La prevenzione e il rispetto delle norme non sono vincoli, ma garanzie per tutti. Confcommercio continuerà a supportare gli operatori nel verificare i requisiti dei locali e adeguarsi agli indirizzi normativi, affinché la stagione estiva rappresenti un’opportunità di crescita nel segno della legalità, sicurezza e responsabilità condivisa».