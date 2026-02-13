Bari, attivo il nuovo servizio di velostazioni e smart locker: 22 postazioni per bici, panchine con box e depositi per oggetti

BARI – È stato avviato il nuovo servizio comunale per la gestione delle, dellee dei, accessibile tramite l’app, adattata alle esigenze del Comune. L’affidamento del servizio, della durata iniziale di otto mesi con possibilità di proroga di ulteriori tre, è stato assegnato alla societàper un importo complessivo di 106.035,18 euro.

L’iniziativa nasce per agevolare cittadini e turisti che scelgono mezzi di mobilità sostenibile, come biciclette e monopattini, in linea con le strategie europee per spostamenti più ecologici. “Il nostro obiettivo è rendere più pratico e agevole lo spostamento senza auto, invogliando più persone possibili a utilizzare mezzi non inquinanti”, ha dichiarato l’assessore alla Cura del territorio Domenico Scaramuzzi.

app Weelo, disponibile per Android e iOS, che consente di visualizzare in tempo reale disponibilità e localizzazione delle postazioni, aprire i box tramite QR code e gestire eventuali pagamenti. Un servizio di customer care dedicato sarà disponibile anche via WhatsApp e email. Il Comune provvederà alla definizione di un regolamento che stabilirà costi, tempi massimi di utilizzo dei box, tipologie di oggetti consentiti e sanzioni in caso di violazioni. Punti principali delle velostazioni: viale Imperatore Traiano, spiaggia Pane e Pomodoro, extramurale Capruzzi, via Caldarola, via Archimede, via De Bellis, viale della Resistenza, via Fanelli, via Matarrese, Policlinico, strada Caposcardicchio, via Troccoli, lungomare IX Maggio, lungomare Starita, via Fratelli De Filippo, mercato di via Vaccarella, centro sportivo Leo Dell'Acqua, via Vincenzo Zaccaria, lungomare Massaro, stazioni di Santo Spirito e Macchie, largo Giancarlo Lapadula. Panchine con smart locker: extramurale Capruzzi, lungomare Massaro e parco di Loseto.

Smart locker: spiaggia Pane e Pomodoro. Con questo servizio, Bari introduce un sistema innovativo per incentivare la mobilità sostenibile e offrire strumenti pratici per il deposito di oggetti e il supporto ai ciclisti, seguendo modelli già consolidati nelle principali città europee.

dotate di 8 box ciascuna, per un totale di 176 posti bici. Le postazioni sono alimentate da pannelli fotovoltaici e dotate di ganci per casco o oggetti personali, con illuminazione LED interna per un utilizzo notturno sicuro., lunghe circa 3 metri, con 6 box ciascuna in acciaio verniciato, luce LED interna, prese USB e prese elettriche per ricarica di e-bike.per deposito bagagli e oggetti personali, ciascuno composto da una colonna master (12 box) e una colonna slave (6 box), con touch screen, lettore POS e dashboard di gestione per l’amministrazione.