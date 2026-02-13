Palazzo delle Arti Beltrani: la stagione artistica 2026 accende Trani di cultura, musica e parole

TRANI - Il Palazzo delle Arti Beltrani di Trani inaugura la sua decima stagione artistica con un programma ricco e trasversale, che unisce musica, teatro, letteratura, scienza e spettacolo, confermando il ruolo di polo culturale di eccellenza della città. La presentazione ufficiale si è svolta nella Sala Beltrani alla presenza del sindaco Amedeo Bottaro, dell’assessore alle Culture Lucia de Mari e del dirigente Alessandro Attolico. Il direttore artistico Niki Battaglia ha ricordato i risultati del 2025: cinque mostre, venti spettacoli teatrali, quarantaquattro concerti e sessantuno eventi culturali, con 16.215 ingressi e oltre 2,5 milioni di visualizzazioni online, sottolineando il successo della comunità digitale del Palazzo.

La stagione 2026 parte sabato 28 febbraio con i Salotti Letterari e la presentazione performativa del libro “Puglia. Le Bahamas dei dinosauri” di Alfredo De Giovanni, un viaggio immersivo tra scienza, teatro e musica. Seguiranno eventi letterari come “Il Sonatore di Basso” con Gianni Maroccolo e Andrea Chimenti, che celebra cinquant’anni di carriera musicale, e la rassegna “Un Tè Classico” dedicata alla musica da camera con il Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli.

La sezione Canta Autori propone tributi alla canzone d’autore italiana con I Maltesi e i Ceralacca, mentre Jazz a Corte porta grandi nomi internazionali e protagoniste femminili della scena jazzistica e soul. Tra gli appuntamenti, il contrabbassista Giuseppe Bassi con Joanna Teters, “Inward Songs” di Sara Rotunno e Neja con lo spettacolo “Close To You”.

Percorsi Stellari propone osservazioni astronomiche e laboratori per adulti e bambini, mentre la quinta edizione di Teatro a Corte – Premio Giovanni Macchia ospita compagnie nazionali con la parola chiave “leggerezza”, aprendo sabato 13 giugno con “Aulularia” e chiudendo sabato 25 luglio con “Gran Varietà”.

Tra gli Eventi Speciali, spiccano Raphael Gualazzi (5 luglio) con il suo piano-voce, Nick The Nightfly (6 settembre) con “My Italian Fantasy”, e “Cinerama…estro” (13 settembre), un tributo alle colonne sonore di Ennio Morricone con Antonio Piccialli, Giambattista Ciliberti, Vito Mitoli, Luca Lorusso, Giovanni Astorino ed Erica Campanella. La sezione Teatro d’Autore presenta Angelo Mellone con “In fin dei conti” (9 agosto) e “Ho sete ancora”, omaggio a Pino Daniele (Ferragosto).

Gli abbonamenti alla stagione saranno disponibili dal 15 febbraio: socio “Gold” 500 euro, “Intera Stagione” 280 euro, “Musica a Corte” 200 euro, “Musica Classica” 40 euro, “Teatro a Corte” 40 euro. I biglietti singoli saranno acquistabili anche tramite Vivaticket e prenotazione WhatsApp (+39 3923892767). La stagione 2026 promette un palcoscenico emozionante, capace di coniugare bellezza, identità culturale e attrattiva turistica per Trani.

Per informazioni: Palazzo delle Arti Beltrani, via Beltrani 51, Trani, tel. 0883 500044, email info@palazzodelleartibeltrani.it. La brochure completa è consultabile qui.