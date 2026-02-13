Auto contro colonnina di benzina sulla SS16 a Giovinazzo: un ferito lieve, area messa in sicurezza

GIOVINAZZO - I Vigili del Fuoco sono intervenuti a Giovinazzo per un incidente sulla SS16 in direzione nord, dove un’auto è finita contro una colonnina di rifornimento carburante. Sul posto sono arrivate due squadre per il rischio legato alla fuoriuscita di carburante e a un possibile incendio. Gli impianti di chiusura automatica dei serbatoi hanno funzionato correttamente, evitando conseguenze più gravi. L’area è stata messa in sicurezza e si segnala un ferito, le cui condizioni non sono gravi.