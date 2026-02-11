Bari, catturato a Mola il latitante del clan Velluto Biancofiore Carlo

MOLA DI BARI – I, con il supporto operativo dello, hanno rintracciato a Mola di Bari, classe 1979, latitante dal mese di luglio. L’uomo era l’sfuggito al maxi-blitz dello scorso luglio.

Biancofiore è destinatario di due ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal Tribunale di Bari su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, per associazione mafiosa finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari. L’eventuale colpevolezza di Biancofiore dovrà essere accertata in sede dibattimentale, nel pieno rispetto del contraddittorio e delle garanzie difensive.

L’arresto rappresenta un passo significativo nelle attività investigative condotte dalle forze dell’ordine per contrastare la criminalità organizzata nel territorio barese.